Bologna Si è mossa la città | il libro che racconta la stagione dei sogni del Bologna FC | FOTO

Una città intera che si muove, insieme alla sua squadra del cuore. È questo il cuore pulsante di Bologna. Si è mossa la città, il nuovo libro edito da Edizioni Minerva che racconta con parole e immagini la stagione 2024-2025 del Bologna FC, un’annata semplicemente straordinaria. Un racconto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna, si è mossa la città - “Si muove la città”, “arrogante e papale, rossa e fetale”, “stasera sei bellissima”. Le citazioni musicali si sprecano per un’impresa che Bologna aspettava da 51 anni.

Eventi a Bologna di mercoledì 7 maggio 2025: cosa fare oggi in città - Bologna, 7 maggio 2025 - Musica, spettacoli e teatri. Non manca proprio nulla sotto le Due Torri, dove si può trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura.

La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione - La notte che Bologna non dimenticherà mai. Trentamila a Roma, chi in lacrime, chi a scolarsi birre, chi ad abbracciarsi.

Con una sentenza a suo modo storica i giudici della sesta sezione della Cassazione hanno condannato all'ergastolo in via definitiva l'ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage di Bologna. Ci sono voluti 45 anni, ma oggi è stata scritta

