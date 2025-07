Bologna Orsolini | Beukema? Sono scelte personali

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Non voglio mettere punti interrogativi, creare situazioni ambigue: ho il piacere di rimanere, non ho mal di pancia, non ci sono frizioni, sto bene qui. Di Vaio ha detto che sul mercato può accadere di tutto tranne che per me? L'ha detto un esponente del club, quindi è un attestato di stima notevole. Ma lo sappiamo: il calciomercato è folle, gli ultimi giorni sono una centrifuga. Però ripeto: Orsolini non sta a fare le guerre per andare via. Cosa può accadere per farmi cambiare idea? Queste cose sono scelte personali, come per Beukema: ci può essere ambizione a palcoscenici top, voler cambiare aria, il fascino dell'estero, la questione economica, oppure famigliare.

