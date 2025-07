Bocciodromo, dopo la chiusura della struttura, il comune rateizza il canone di affitto al ristorante. La struttura era rimasta aperta, ma chiaramente non c’era abbastanza clientela per andare avanti, visto che con l’impianto chiuso e una piccola pista di petanque lasciata ‘a presidio’ della disciplina nel luogo storico delle bocce cittadine, non si poteva colmare il vuoto di persone, eventi, iniziative messe in piedi ogni anno dalla bocciofila cittadina. L’attività commerciale, si legge nella determina che ha concesso la dilazione, deve pagare 24mila euro l’anno di canone, suddivisi in tre rate: le prime due da 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bocciodromo, speranze di vita nuova. Aspettando i restauri