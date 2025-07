bob sinclair domani a gallipoli praja

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Giovedì 31 luglio la Praja si prepara a una delle notti più attese dell’estate 2025: sul palco arriva Bob Sinclar, leggenda assoluta della musica house mondiale. Un artista che ha attraversato tre decenni di club culture, rinnovando il proprio stile senza mai perdere la capacità di far ballare intere generazioni. Pochi artisti possono vantare una carriera così longeva, influente e coerente come quella di Bob Sinclar. Dall’uscita di Gym Tonic nel 1998, prodotta con Thomas Bangalter (poi nei Daft Punk ), fino all’inno planetario Love Generation del 2005, Sinclar ha sempre saputo fondere groove funk, french touch e sensibilità melodica in uno stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

