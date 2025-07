Bmb famiglie nel dramma Niente stipendi da marzo E intanto la ditta è fallita

"Da marzo scorso siamo senza stipendio, lasciati soli dai sindacati e dall’azienda". Ieri mattina i lavoratori della Bmb, azienda pellettiera che ha chiuso i battenti per fallimento appunto mesi addietro e che ora è gestita da una curatela fallimentare. Alcuni dipendenti si sono ritrovati ieri mattina davanti ai cancelli della ditta, che si trova in via di Porto, per protestare contro l’assurda situazione nella quale si trovano. L’azienda, che fino al fallimento occupava circa 150 lavoratori, adesso è in mano al curatore fallimentare. "Adesso – raccontano – i dipendenti rimasti sono una sessantina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bmb, famiglie nel dramma. Niente stipendi da marzo. E intanto la ditta è fallita

In questa notizia si parla di: ditta - marzo - famiglie - dramma

Bmb, famiglie nel dramma. Niente stipendi da marzo. E intanto la ditta è fallita; Dramma in un'azienda agricola: operaio trevigiano muore folgorato; Umberto Coghetto muore a 27 anni folgorato davanti ai suoi dipendenti: stava facendo un intervento nell'impres.

Bari, ecco come appare via Pinto a 4 mesi dal crollo della palazzina: quanti drammi restano in zona - La strada torna percorribile: terminate tutte le opere conseguenti il collasso del fabbricato lo scorso 5 marzo. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it