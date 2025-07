Blood of my Blood è il prequel di Outlander

Otto stagioni non erano bastate per raccontare fino in fondo la storia d’amore tra Jamie e Claire, i protagonisti di Outlander. Così, in attesa che l’ultima arrivi sugli schermi – con ogni probabilitĂ il prossimo anno – il 15 settembre 2025 debutterĂ su Sky il prequel Outlander: Blood of my Blood, per raccontare letteralmente le origini della coppia, concentrandosi come da titolo sul sangue del loro sangue. Al centro dei dieci episodi ci saranno Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy), i genitori di Jamie, e Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), futuri genitori di Claire, che riporteranno gli spettatori indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per mostrare come sono nate le due famiglie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Blood of my Blood è il prequel di Outlander

