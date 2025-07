Blitz nelle occupazioni otto attivisti del Movimento per il Diritto all' abitare indagati per estorsione

Inchiesta della procura di Roma e dei carabinieri su un presunto racket delle occupazioni romane. L'ipotesi di reato è quella di estorsione. Otto le persone indagate, tutti attivisti del Movimento per il Diritto all'Abitare di Roma. Il blitz degli investigatori del nucleo informativo del comando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

