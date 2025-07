Blitz negli hotel abbandonati a Miramare | bonifica e messa in sicurezza contro gli abusivi

Rimini, 30 luglio 2025 – Muri per sbarrare, una volta per tutte, l'accesso all'hotel del degrado. I vigili erano già intervenuti una quindicina di giorni fa, dopo la raffica di proteste di residenti e commercianti di Miramare, per dare lo sfratto ai tanti sbandati e senzatetto che avevano preso possesso all' ex albergo Villa del Sole, in via Marconi. Stamattina gli agenti della polizia locale di Rimini sono tornati, questa volta accompagnati da carabinieri e muratori, per mettere la parola fine ad una situazione che si trascinava da tempo, dopo la chiusura della struttura ricettiva, poi trasformata in rifugio di fortuna per senza fissa dimora e malintenzionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

