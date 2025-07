Blitz al mercato lavoratori in nero | chiuso il banco di frutta e verdura

QBlitz questa mattina, mercoledì 30 luglio, della polizia locale e dei funzionari dell'ispettorato del lavoro nel mercato di San Rocco. Espulsione per il commesso irregolare Gli agenti hanno ispezionato un banco ortofrutticolo dove erano presenti quattro lavoratori. Di questi, tre sono risultati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Piazza del Popolo, Dsp: "Ora si attivino le procedure per tutelare lavoratori, mercato e l'intera cittĂ " - Democrazia Sovrana Popolare commenta la sentenza del Tar sul mercato di piazza del Popolo e chiede una urgente soluzione alla problematica per il bene dei lavoratori e del quartiere.

Bancarelle abusive e lavoratori schiavi per 20 euro a settimana: il lato oscuro del mercato di Porta Palazzo a Torino - Arrivano prima dell’alba, montano le bancarelle e vanno via. Tornano nel tardo pomeriggio, a vendite concluse, per smontarle.

Blitz al mercato di San Lorenzo: banchi sospesi per lavoratori "a nero" e motivi di sicurezza - Controlli dell’ispettorato del lavoro e della polizia municipale al mercato delle pelle di San Lorenzo a seguito dei quali è stata sospesa l’attività per nove banchi, in quanto è stato sforata la soglia del 10 per cento di lavoro nero e per motivi di salute e sicurezza.

BLITZ AL MERCATO RIONALE A CATANIA 420 kG DI UVA DA TAVOLA SENZA TRACCIABILITA’. Agente Lisa. Sembrava solo un banco di frutta… ma qualcosa non tornava. Nel cuore di un mercato rionale a Catania, tra cassette di uva e voci di venditori, gli Vai su Facebook

Blitz al mercato di San Rocco: scoperti lavoratori in nero e un irregolare, sospesa un’attività commerciale - L’intervento al mercato di San Rocco si inserisce in un più ampio piano di controlli sul territorio, volto a garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi di lavoro e negli spazi pu ... Riporta mbnews.it

Blitz in San Lorenzo. Undici dipendenti a nero. Irregolare uno su due ... - Scovate lacune nell’osservazione delle norme sulla sicurezza, documentazione mancante e inosservanza dell’orario di chiusura. lanazione.it scrive