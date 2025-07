Bleach Tite Kubo conferma | Preparatevi per la parte finale dell' anime ci saranno scene inedite

Tite Kubo anticipa nuovi contenuti inediti e battaglie mai viste nell'ultima stagione di Bleach: La Guerra millenaria, compreso il debutto animato di un personaggio chiave: Kazui Kurosaki. Quando un autore decide di riscrivere il finale di una sua opera, le aspettative salgono alle stelle. Ed è proprio questo che Tite Kubo sembra voler fare con l'ultimo cour di Bleach. Sul suo blog personale, l'autore ha condiviso dettagli interessanti, tra cui l'inclusione di contenuti completamente nuovi. e forse anche l'arrivo di un personaggio mai visto in animazione. Un finale riscritto per Bleach L'universo di Bleach si prepara a un ultimo atto che promette molto più di una semplice trasposizione animata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bleach, Tite Kubo conferma: "Preparatevi per la parte finale dell'anime, ci saranno scene inedite"

anticipazioni sulla stagione finale di bleach: thousand-year blood war La conclusione della celebre serie animata Bleach: Thousand-Year Blood War si avvicina, generando grande attesa tra i fan. Recenti dichiarazioni del creatore Tite Kubo hanno svelato dett

