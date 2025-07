Blanco annuncia nuove date de Il primo tour nei palazzetti | dopo Milano anche Roma e Bari sono sold-out e raddoppiano

BLANCO “Il primo tour nei palazzetti” SI ARRICCHISCE DI NUOVE DATE DOPO MILANO, SOLD OUT ANCHE ROMA  E BARI CHE RADDOPPIANO NUOVO APPUNTAMENTO A NAPOLI IL 30 APRILE A ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT “Il primo tour nei palazzetti”  di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e  Vivo Concerti tra aprile e maggio 2026,  continua ad arricchirsi di nuove date:  dopo il grande entusiasmo che ha accolto l’annuncio iniziale con la prima data all’Unipol Forum di Milano andata sold out e raddoppiata in pochi giorni, registrano il tutto esaurito anche la data al Palazzo dello Sport di Roma del 29 aprile 2026  – a cui si aggiunge il 30 aprile, e la data al Palaflorio di Bari del 2 maggio 2026 – a cui si aggiunge il 3 maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Blanco annuncia nuove date de “Il primo tour nei palazzetti”: dopo Milano anche Roma e Bari sono sold-out e raddoppiano

