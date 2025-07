Blade e Deadpool 4 cancellati? Dopo i tagli al budget non sembrano più essere una priorità per Marvel

Nuove indiscrezioni sostengono che ai vertici dei Marvel Studios si stiano compiendo delle scelte specifiche per limitare le spese a causa degli incassi non elevati. Nel futuro del MCU non sembra esserci, almeno per ora, posto per Deadpool 4 e Blade. Le fonti di Variety, in un articolo pubblicato online, hanno infatti parlato apertamente dei tagli ai costi resi necessari dagli incassi piuttosto deludenti ottenuti dai recenti film tratti dai fumetti. Il futuro del MCU Tra i film ovviamente confermati dalla Disney ci sono Spider-Man: Brand New Day (di cui sono arrivate nuove foto dal set), i due progetti dedicati alle avventure degli Avengers, in arrivo nel 2026 e nel 2027, e un reboot di X-Men. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blade e Deadpool 4 cancellati? Dopo i tagli al budget non sembrano più essere una priorità per Marvel

In questa notizia si parla di: blade - deadpool - tagli - marvel

Blade e Deadpool 4 cancellati? Dopo i tagli al budget non sembrano più essere una priorità per Marvel; Deadpool & Wolverine, recensione: un terzo capitolo ipercitazionista che gioca a modo suo con il Multiverso; Deadpool & Wolverine.

Deadpool 4 non è una priorità per Marvel! Novità anche su Black Panther 3 e Blade - Scoprite le ultime novità, pubblicate da Variety, su questi attesissimi tre nuovi film in lavorazione presso i Marvel Studios. Come scrive cinema.everyeye.it

Marvel, le prossime mosse: Black Panther 3 e un giovane cast per X-Men per contenere i costi. Blade non è una priorità - Il bilancio collettivo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios è tiepido, il film ha incassato 218 milioni a livello globale ... Si legge su cinefilos.it