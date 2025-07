Blade del mcu | il film potrebbe non uscire mai secondo le ultime notizie marvel

Il progetto cinematografico dedicato a Blade, interpretato da Mahershala Ali, sembra essere ormai lontano dall’essere realizzato. Nonostante l’annuncio ufficiale al San Diego Comic-Con 2019, con Ali accolto da applausi scroscianti, le recenti evoluzioni indicano che il film potrebbe non vedere mai la luce. La produzione del film ha subito numerosi ritardi e ripensamenti, con continui cambi di sceneggiatura, sospensioni delle riprese e perdita di attori e registi coinvolti. stato attuale del progetto blade nel mcu. difficoltĂ e ritardi nella realizzazione del film. Da quando è stato annunciato, il film Blade ha attraversato un lungo percorso di cambiamenti e rinvii. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Blade del mcu: il film potrebbe non uscire mai secondo le ultime notizie marvel

