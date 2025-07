Bisseck l’interesse dalla Premier League è concreto! Cifre e scenari – Sky

Yann Bisseck piace, e non poco, a una compagine della Premier League. L’Inter non esclude una cessione, ma lo valuta in maniera importante. IL PUNTO – Yann Bisseck potrebbe essere il designato – della retroguardia dell’Inter – per partire in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore tedesco, autore di una stagione con alcuni alti e dei bassi in Italia e in Europa, rappresenta infatti una delle figure piĂą ambite – soprattutto a livello europeo – in considerazione del rapporto tra il suo potenziale e la somma da investire per ingaggiarlo. Con 40 milioni di euro, una cifra importante ma non eccessiva (in rapporto a quanto avviene oggi nel mercato internazionale), le pretendenti al classe 2000 potrebbero infatti ingaggiarlo in estate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck, l’interesse dalla Premier League è concreto! Cifre e scenari – Sky

