Bisseck l’Inter lo vende in Premier League? Spunta una prima offerta!

Occhio al futuro di Yann Aurel Bisseck. Il gigante tedesco piace tanto in Premier League, tant’è che già una squadra si è mossa contattando l’Inter. PRIMA OFFERTA – Se Ademola Lookman è il piatto principale del mercato dell’Inter, occhio al futuro anche di Bisseck. Infatti, in Premier League stanno pensando seriamente al gigante tedesco del 2000, tant’è che il Crystal Palace, riferisce la Gazzetta, sarebbe pronto ad offrire all’Inter circa 32 milioni di euro. Si tratta di una prima vera proposta per il tedesco, che in Inghilterra gode di una fan-base piuttosto importante. Il club nerazzurro vorrebbe 35 milioni di euro ( vedi articolo ), ma non ha chiuso le porte agli inglesi, che nell’ultima stagione hanno portato a casa l’ambitissima FA CUP. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck, l’Inter lo vende in Premier League? Spunta una prima offerta!

