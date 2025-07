Bisseck Inter spunta il retroscena | la scorsa estate fu rifiutata un’offerta dalla Premier! Il motivo

Bisseck Inter, spunta il retroscena: la scorsa estate fu rifiutata un’offerta dalla Premier League! Il motivo. Ora c’è il Crystal Palace. Il futuro di Yann Bisseck potrebbe essere lontano da Milano e dal calciomercato Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace avrebbe messo sul tavolo una proposta da circa 32 milioni di euro per il difensore tedesco classe 2000, arrivato all’ Inter due anni fa per una cifra intorno ai 7 milioni. Una plusvalenza significativa, che obbliga la dirigenza nerazzurra a valutare con attenzione la situazione. Il club londinese non è nuovo a interessamenti per il centrale ex Aarhus: giĂ un anno fa era stato il West Ham a bussare alla porta dell’Inter con un’offerta da circa 20 milioni, prontamente rifiutata dai dirigenti di Viale della Liberazione, convinti allora di poter far crescere ulteriormente il valore del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, spunta il retroscena: la scorsa estate fu rifiutata un’offerta dalla Premier! Il motivo

