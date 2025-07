Bisseck Inter offerta dalla Premier! Se il tedesco parte possibile maxi plusvalenza dei nerazzurri!

Bisseck Inter, il difensore tentato di restare, ma l’offerta è concreta! I nerazzurri lo valutano 40 milioni e riflettono sull’impatto economico. Potrebbe presto aprirsi un n uovo scenario di mercato per Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco classe 2000, che l’ Inter ha acquistato nel 2023 per circa 7,2 milioni di euro. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato, è arrivata una proposta ufficiale da 32 milioni di euro proveniente dal Crystal Palace, club di Premier League intenzionato a rafforzare la propria linea difensiva con un profilo giovane e di prospettiva. Nonostante Bisseck abbia manifestato la volontĂ di restare a Milano per giocarsi le sue chance sotto la guida di Cristian Chivu, l’Inter non ha chiuso alla possibilitĂ di una cessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, offerta dalla Premier! Se il tedesco parte, possibile maxi plusvalenza dei nerazzurri!

