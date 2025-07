Bisseck Inter il Crystal Palace ci prova! Pronta una prima offerta molto stuzzicante per i nerazzurri

Bisseck Inter, il Crystal Palace piomba sul difensore nerazzurro! Gli inglesi intavolano una prima offerta per convincere la societĂ . Sirene inglesi per Yann Bisseck, sempre piĂą uomo mercato in casa Inter. Il difensore tedesco classe 2000, giunto alla terza stagione in nerazzurro, è considerato un elemento importante da Cristian Chivu per la sua fisicitĂ , duttilitĂ e crescita costante. Dopo aver collezionato 67 presenze e 5 reti nelle precedenti annate, Bisseck può giĂ vantare uno scudetto e una Supercoppa Italiana nel proprio palmarès, pur essendo spesso partito dalla panchina. La linea del club di viale della Liberazione è chiara: il giocatore rappresenta una risorsa di prospettiva, apprezzato dallo staff tecnico e dai dirigenti per l’atteggiamento e il rendimento nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, il Crystal Palace ci prova! Pronta una prima offerta molto stuzzicante per i nerazzurri

