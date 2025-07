Bisseck il club inglese fa sul serio | pronta una ricca offerta per convincere l’Inter

Il Crystal Palace, fresco vincitore della FA Cup, sarebbe pronto a presentare un’offerta da 32 milioni di euro per Yann-Aurel Bisseck, difensore tedesco classe 2000 in forza all’ Inter. Il club nerazzurro, che lo aveva acquistato nel 2023 dall’ Aarhus per circa 7 milioni, valuta oggi il giocatore intorno ai 35?milioni, ed è disposto ad aprire al dialogo se dovessero arrivare proposte ritenute congrue. Tesoretto Nerazzurro: il piano mercato. In passato il club milanese aveva declinato una proposta da 20?milioni dal West Ham, puntando sul potenziale del giocatore. Oggi, con Bisseck ormai affermato nei piani tecnici, la prospettiva è cambiata: si guarda ora all’opportunitĂ di una buona plusvalenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

