Bimbo di 10 anni corre a zig zag tra le auto sulla statale | agente fuori servizio blocca traffico e lo salva

Un bambino di 10 anni ha iniziato a correre tra le auto sulla strada statale 47, all’altezza dell’uscita per San Cristoforo a a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. A salvarlo è stato un agente locale fuori servizio in moto che ha messo il suo mezzo di traverso bloccando il traffico. Il piccolo si è salvato ed è tornato dalla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it