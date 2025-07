Bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto | e l' agente eroe lo salva così

Si sono vissuti attimi di grande paura sulla SS 47, la statale della Valsugana, dove un bimbo di 10 anni sfuggito al controllo dei genitori è stato salvato grazie al pronto intervento di un agente fuori servizio: il piccolo, che zigzagava pericolosamente tra le numerose auto in transito, sta bene, e per fortuna la vicenda si è conclusa solo con un grande spavento. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, martedì 29 luglio, poco più avanti dell'abitato di Pergine Valsugana (Trento) e qualche metro prima dello svincolo per San Cristoforo, in direzione di Padova. Stando alle ricostruzioni fornite dalle autorità , il bambino sarebbe partito dalla stazione di Pergine Valsugana, sfuggendo improvvisamente al controllo degli adulti che lo accompagnavano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto: e l'agente eroe lo salva così

In questa notizia si parla di: bimbo - anni - auto - agente

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - È fuori pericolo il bambino di tre anni precipitato dal secondo piano della sua abitazione a Milano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 12 maggio in un condominio in via Baroni, nella zona Sud di Milano Gratosoglio.

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park - È morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli.

Valsugana, bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto in mezzo alla statale: agente fuori servizio evita la tragedia https://msn.com/it-it/notizie/other/valsugana-bimbo-di-10-anni-corre-a-zig-zag-tra-le-auto-in-mezzo-alla-statale-agente-fuori-servizio-evita-la-tra Vai su X

Un agente della polizia locale si è lanciato in mezzo alla tangenziale, tra le auto in corsa, e ha bloccato il traffico posizionando la sua moto di traverso sulla strada per salvare un bambino di 10 anni che stava correndo tra le corsie. L’episodio, avvenuto attorno Vai su Facebook

Bimbo di 10 anni corre a zig zag tra le auto sulla statale: agente fuori servizio blocca traffico e lo salva; Bambino di 10 anni corre a zig-zag tra le auto che sfrecciano sulla statale, un agente in moto si lancia nel traffico e lo salva: «Gesto di grande coraggio»; Valsugana, bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto in mezzo alla statale: agente fuori servizio evita la tragedia.

Bimbo di 10 anni corre a zig-zag tra le auto: e l'agente eroe lo salva così - Attimi di paura in Valsugana: un bambino sfugge ai genitori e attraversa la statale tra le auto. Lo riporta msn.com

Bimbo di 10 anni corre a zig zag tra le auto sulla statale: agente fuori servizio blocca traffico e lo salva - Un bambino di 10 anni ha iniziato a correre tra le auto sulla strada statale 47, all’altezza dell’uscita per San Cristoforo a a Pergine Valsugana ... Come scrive fanpage.it