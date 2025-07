Bimba di 7 anni scompare mentre gioca in spiaggia poliziotti la ritrovano rannicchiata tra gli ombrelloni

Lieto fine per una bambina di 7 anni che era sparita sabato al Lido di Jesolo in un momento di distrazione dei genitori: gli agenti della Polizia di Stato l'hanno ritrovata e consegnata alla mamma e papà . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Secondo i rapporti medici dell’epoca, la bambina fece il suo sviluppo molto precocemente Lina Medina era una bimba di 5 anni che il 14 maggio 1939, alla sua tenera età , mise al mondo un figlio e tutt’ora mantiene il primato come più … Continua L'articolo Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma proviene da Fremondoweb.

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo.

Bimba di 4 anni sfugge alla mamma e viene investita da un'auto, sbalzata per 5 metri sull'asfalto: è gravissima - Una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto dopo essere sfuggita alla mamma. È accaduto a Cellatica, in provincia di Brescia.

Bimbo di 4 anni scompare mentre è con la babysitter a Cesenatico: ritrovato sul lungomare - Era stato lasciato solo con la baysitter, poi forse lei si è addormentata e lui ne ha approfittato per uscire da solo. Segnala ilfattoquotidiano.it