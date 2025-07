Bilancio spuntano quasi 2 milioni Pronti per scuole impianti welfare

Un milione e 900mila euro da investire in manutenzioni di scuole, impianti sportivi e strade, ma anche in cantieri, welfare e cultura. E' quanto previsto dall'assestamento di bilancio approvato ieri in consiglio comunale, con 22 voti favorevoli e 10 contrari (l'opposizione). Nel dettaglio si tratta di 1 milione in più da inserire nella parte corrente e 900mila nella parte degli investimenti. Risorse dovute a quattro azioni messe in campo dall'amministrazione, come spiega l'assessore al Bilancio, Riccardo Pozzi: "Quando abbiamo approvato il bilancio di previsione a dicembre 2024 – dice – c'era molta incertezza, tra aumento dei costi dell'energia e di gestione che hanno influito anche sul Comune.

