Bike lane? Rischiano i ciclisti E pure i nostri autisti | ecco perché

“Le bike lane sono pericolose sia per i ciclisti che per gli autisti: i primi non sono davvero al sicuro; i secondi – specialmente chi guida autobus, corriere o camion – rischiano di finire contromano dovendo gestire un mezzo di grandi dimensioni in una carreggiata stretta”. Sono queste le parole. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Uiltrasporti: "Bike lane pericolose, gli autobus finiscono in contromano" - Il sindacato dei trasporti contesta le corsi dedicate ai ciclisti in via di tracciamento su molte strade trentine ... Scrive rainews.it

Sicurezza dei ciclisti: al via in Trentino i lavori per le corsie ciclabili - Sicurezza dei ciclisti: al via in Trentino i lavori per le corsie ciclabili. Segnala ilnordestquotidiano.it