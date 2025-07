Bienno si fa arte | 50 artisti internazionali dialogano con le incisioni rupestri della Valcamonica

Il progetto, che vedrĂ una prima fase ad agosto e una seconda fase a ottobre, ha registrato un +20% sulle partecipazioni degli artisti rispetto all’anno precedente Ispirare gli artisti da tutto il mondo dove l’arte ha avuto origine. Bienno, suggestivo borgo medievale situato all’interno della Val Camonica, a pochi minuti dalle incisioni rupestri, primo patrimonio italiano dell’Unesco nel ‘79, accoglie una nuova edizione di “ Bienno Borgo degli Artisti 2.0”, il progetto di residenza artistica curato da Cinzia Bontempi, che trasforma il borgo per oltre sei mesi in una galleria d’arte diffusa. Durante il periodo di residenza, il borgo ospita infatti artisti e designer internazionali, dagli Usa alla Sud Corea, offrendo loro oltre all’alloggio e ai materiali, anche spazi espositivi unici nei palazzi storici, nelle antiche fucine e nelle botteghe locali, dove possono sviluppare e realizzare i propri progetti, contribuendo a rendere Bienno un punto di riferimento per l’arte contemporanea in Italia. 🔗 Leggi su Newsagent.it

