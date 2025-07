Biathlon tragedia in Pakistan | morta l' olimpionica tedesca Laura Dahlmeier

Un' improvvisa tragedia scuote tutto il mondo sportivo e in particolare quello del Biathlon per la scomparsa di Laura Dahlmeier: la due volte campionessa olimpica è morta in Pakistan, sulle montagne del Karakorum, a causa di un incidente alpinistico. Le cause dell'incidente. Secondo la ricostruzione dei media locali, per l'atleta 31enne sarebbe stata fatale una frana sul Laila Peak a un'altezza di circa 5.700 metri. La sua compagna di cordata ha tempestivamente chiamato i soccorsi con un elicottero che si era messo immediatamente in servizio alla ricerca di Dahlmeier la quale, si presume, possa essere morta sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biathlon, tragedia in Pakistan: morta l'olimpionica tedesca Laura Dahlmeier

