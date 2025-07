Berta Music Festival De Andrè Britti e Giusti Un tris d’assi in piazza insieme a Canzonissima

di Claudio Roselli Cristiano De Andrè, Max Giusti e Alex Britti: questo il tris che cala l’edizione 2025 di Berta Music Festival, in programma a da venerdì 29 agosto a lunedì 1 settembre prossimi. Altri due grossi calibri della musica italiana (ricordiamo Edoardo Bennato e Max Gazzè nel 2024) e un popolare comico e imitatore che chiuderà la rassegna, come fece lo scorso anno Paolo Ruffini. Dunque, l’associazione "I Citti del Fare" si è garantita nuovi colpi a sensazione e con la seguente scaletta: De Andrè il 29, Giusti il 30 e Britti il primo settembre nello scenario di piazza Torre di Berta; domenica 31, come oramai da tradizione nel giorno festivo, spazio ancora una volta a ‘Canzonissima’, lo spettacolo di carattere più prettamente locale che costituisce un’opportunità per i cantanti del posto, sempre con il contributo della Sestosenso band. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Berta Music Festival. De Andrè, Britti e Giusti. Un tris d’assi in piazza insieme a Canzonissima

In questa notizia si parla di: berta - music - festival - andrè

Alex Britti, il secondo big annunciato per la 4° edizione di Berta Music Festival - Arezzo, 20 maggio 2025 – Non solo Cristiano De Andrè, Alex Britti è il secondo big annunciato per la 4° edizione di Berta Music Festival.

Max Giusti nel cartellone estivo del Berta Music Festival - Arezzo, 18 giugno 2025 – A nche il nome di Max Giusti – dopo Cristiano De Andrè e Alex Britt – si unisce al grande cartellone estivo del Berta Music Festiva l.

Eventi: torna a Sansepolcro il Berta Music Festival. Presentata a palazzo del Pegaso l’edizione 2025. Quattro serate di musica nel cuore della cittadina in provincia di Arezzo, con Cristiano De Andrè, Max Giusti e Alex Britti Vai su X

Amici un caro Saluto, oggi si parte Per una nuova Avventura Musicale in Terra Sicula Felice di Rivedere tanti Cari Amici. . . Vai su Facebook

Berta Music Festival, iniziato il conto alla rovescia: i big della musica a Sansepolcro; Mescalina consiglia alcuni prossimi concerti; Berta Music Festival 2025: presentazione nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso.