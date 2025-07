Berrettini si ritira anche da Cincinnati | quarto forfait di fila

Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il 29enne romano infatti ha deciso di rinunciare anche al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati, il quarto consecutivo dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto. La sua ultima partita ufficiale resta dunque il primo turno di Wimbledon quando, appena rientrato dall’infortunio agli addominali accusato agli Internazionali di Roma, aveva perso in quattro set dal polacco Kamil Majchrzak, in quel momento numero 108 del mondo. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’azzurro o del suo entourage in merito alle ragioni della cancellazione, che però mette in particolare apprensione tutti i tifosi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Berrettini si ritira anche da Cincinnati: quarto forfait di fila

