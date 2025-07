Bergamo lavori green a 163 edifici comunali

VERSO IL 2030. Maxi piano di riqualificazione energetica per scuole, uffici e luoghi di sport e cultura. In campo A2A con il Comune: «La città più sostenibile, ridurremo le emissione di 2mila tonnellate di CO2 l’anno». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, lavori «green» a 163 edifici comunali

In questa notizia si parla di: bergamo - lavori - green - edifici

Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche» - TRENO PER L’AEROPORTO. A Campagnola partito il cantiere per la nuova piazza, ma l’opera avrebbe dovuto iniziare in concomitanza con gli scavi della galleria per l’infrastruttura ferroviaria.

Lavori in Galleria San Roberto, chiudono due tratti dell’Asse Interurbano di Bergamo - Presezzo. A causa di manutenzione straordinaria delle lamiere grecate all’interno della Galleria San Roberto, è in programma la chiusura al traffico di due tratti della SS.

Legalità , premiate tre scuole in questura a Bergamo - Le foto di tutti i lavori - IL PROGETTO. Selezionate tra 20 istituti e 70 classi le elementari di Zogno, le medie di Trescore e lo Zenale di Treviglio.

Scopri DeciWatt, il servizio che illumina il cammino verso un futuro energetico sostenibile! Promosso dalla #Città MetropolitanaMilano e da ENEA, DeciWatt è la chiave per trasformare gli edifici in veri e propri fari di efficienza energetica. Come? Con stru Vai su Facebook

Bergamo, lavori «green» a 163 edifici comunali; Bergamo sempre più green: riqualificazione energetica per 163 edifici comunali; Edilizia green, accordo tra Regione Lombardia e Università di Bergamo.

Bergamo, riqualificazione energetica per 163 edifici comunali - Obiettivo del maxi piano di Palazzo Frizzoni e A2A: ridurre i consumi ed evitare l’emissione di duemila tonnellate di CO2 l’anno, pari all’anidride carbonica assorbita da tredicimila alberi ... bergamonews.it scrive

Bergamo, lavori «green» a 163 edifici comunali - In campo A2A con il Comune: «La città più sostenibile, ridurremo le emissione di 2mila ... Come scrive ecodibergamo.it