Bergamo bancarotta fraudolenta | sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori

Bergamo – Operazione della Finanza di Bergamo che ha eseguito un sequestro preventivo delle quote societarie riconducibili ai fratelli Massimo e Cristian Vitali, 56 e 50 anni, di Cisano Bergamasco, indagati per bancarotta fraudolenta: Cristian come socio unico della società Vita srl e Massimo come presidente del consiglio di amministrazione della Vitali spa. Il sequestro preventivo «di tipo impeditivo» è di 50 milioni in quote societarie in parte della Vitali spa e in parte della Expand srl. Ora il gip Lucia Graziosi nominerà un amministratore giudiziario, a cui saranno affidate le quote sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori

In questa notizia si parla di: bergamo - bancarotta - fraudolenta - milioni

I fratelli Vitali indagati per bancarotta fraudolenta: scatta il sequestro in quote da 50 milioni Vai su X

Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrate quote per 50 milioni di euro a due imprenditori; Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori; Bancarotta fraudolenta: sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi.

Bancarotta fraudolenta: sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi - La Guardia di finanza di Bergamo ha eseguito un sequestro preventivo delle quote societarie riconducibili a due imprenditori locali, indagati per bancarotta fraudolenta. Riporta ecodibergamo.it

Bancarotta fraudolenta, imprenditori indagati: sequestro da 50 milioni - Avrebbero scisso una società decotta trasferendo tutti gli asset di valore in una nuova, creata ad hoc, lasciando in quella vecchia solo debiti per un passivo, all’atto del fallimento, di circa dieci ... Si legge su ecodibergamo.it