Benevento auto in fiamme nella zona alta della città

Incendio di un' auto questa notte in via Tommaso Bucciano nelle zona alta della città . È andata a fuoco una Panda. Le cause sono in corso d accertamento da parte dei Vigili del Fuoco che al momento non hanno escluso nessuna possibilità . Sul posto anche personale della Polizia Scientifica e la Squadra Volante della Questura di Benevento per effettuare gli accertamenti.

