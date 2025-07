Benevento 41enne travolto da auto senza freno a mano | sequestrato autolavaggio

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato posto sotto sequestro l’ autolavaggio di via Torre della Catena dove, nella giornata di ieri, si è verificato un incidente sul lavoro. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Benevento, intervenuti anche ieri sul posto per i rilievi. L’incidente: un 41enne è rimasto ferito gravemente ad una gamba nel tentativo di bloccare un’automobile, una Opel Meriva, lasciata in sosta senza freno a mano. Il veicolo si sarebbe mosso improvvisamente, travolgendolo. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le cause dell’accaduto sono tuttora oggetto di accertamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, 41enne travolto da auto senza freno a mano: sequestrato autolavaggio

