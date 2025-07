Beltran-Flamengo lavori in corso Rinnovo di Kean | le ore della verità

Sono giorni di riflessione per il mercato viola. La Fiorentina sta lavorando su diverse situazioni, a cominciare dal rinnovo di Moise Kean. Le parti non si sono ancora date le mano, seppur i rapporti restino ottimi. Mancano da limare alcuni aspetti: il valore della clausola rescissoria, la durata del contratto (Kean spinge per il 2029, la Fiorentina per il 2030) e lo stipendio che supererĂ comunque i 4 milioni di euro a stagione. Il primo incontro della scorsa settimana è stato propedeutico per avviare la trattativa. Nelle prossime ore gli agenti dell’attaccante sono nuovamente attesi al Viola Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beltran-Flamengo, lavori in corso. Rinnovo di Kean: le ore della veritĂ

