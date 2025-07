Bella Hadid il look cottagecore low cost da replicare quest'estate

Per presenziare al baby shower della sua migliore amica, lo scorso 27 luglio, Bella Hadid ha scelto un look sobrio ed elegante che ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati di moda. La modella ha indossato un maxi abito sottoveste in pizzo di Mango caratterizzato da scollo a V, spalline sottili e una linea svasata che ne valorizza la leggerezza. DIl vestito è impreziosito da un pizzo leggero che crea un gioco di trasparenze discreto, bilanciato da una linea essenziale e pulita. La mise è stata completata da stivali texani alti fino al ginocchio di Shyanne High e borsa a spalla. Ancora una volta, Bella Hadid conferma la sua capacità di interpretare le tendenze con naturalezza, scegliendo capi che uniscono raffinatezza e semplicità . 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Bella Hadid il look cottagecore (low cost) da replicare quest’estate

