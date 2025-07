Belen Rodriguez paparazzata con l’osteopata più bello d’Italia chi è Andrea Foriglio un nuovo amore?

Belen Rodriguez in Sardegna  è in vacanza con i figli e l’affascinante giovane si è fermato a parlare con lei per far scattare il gossip. Nel mirino ci è finito Andrea Foriglio, “l’osteopata piĂą bello d’Italia” lo definisce il settimanale “Chi” che lo ha paparazzato accanto a Belen facendo scatenare le chiacchiere sotto l’ombrellone. La rivista Chi ha pubblicato le foto della showgirl a Porto Cervo con la piccola Luna Marì e Santiago, ma nelle immagini “rubate” dai paparazzi c’è anche un uomo, un volto giĂ noto al pubblico. «Quelle che vi mostriamo sono chiacchiere fra conoscenti, il gossip è ben altro», frena gli entusiasmi il settimanale, ma i fan dell’argentina sognano per lei una liaison estiva e il bell’osteopata potrebbe essere l’uomo perfetto per fare tornare Belen a credere nell’amore dopo le numerose delusioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Belen Rodriguez paparazzata con l’osteopata “piĂą bello d’Italia, chi è Andrea Foriglio, un nuovo amore?

