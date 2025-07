Belen è in dolce attesa? Lei rompe il silenzio | Grazie è il lattosio

(Adnkronos) – Un semplice scatto al mare ha scatenato la curiosità dei follower: Belen è incinta? La showgirl argentina, attualmente in vacanza in Sardegna, è stata protagonista di un dibattito social dopo aver pubblicato alcune foto delle sue vacanze estive in riva al mare. "Ma è di nuovo incinta?", si legge tra i commenti del . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: belen - dolce - attesa - rompe

Belen Rodriguez, l’abito a pois in stile Dolce Vita per un’estate tutta italiana - È una tipica estate italiana quella di Belen Rodriguez: per la showgirl di origini latine continua il soggiorno da sogno in Sardegna insieme ai figli, tra amici, buon cibo, interminabili giornate in spiaggia e tramonti mozzafiato.

Belen è incinta? La foto sospetta e la replica immediata; Belen è in dolce attesa? Lei rompe il silenzio: Grazie, è il lattosio; Belen Rodriguez rompe il silenzio: in che rapporti è con la sorella Cecilia.