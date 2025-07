BeaVive il maxi concerto per ricordare la ragazza morta a 17 anni in un tragico incidente a Cantù

Era il 27 maggio 2023 quando Beatrice Zaccaro, 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale vicino a Cantù. Bea era una ragazza sensibile, determinata e altruista, capace di cogliere le sfumature più profonde delle persone e delle cose intorno a lei. Nei giorni più difficili, i suoi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

