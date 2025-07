Beatrice Valli e Marco Fantini | Faccio la spa alle mie galline è polemica

"Oggi facciamo il bagnetto alle nostre galline" è ciò che Marco Fantini e Beatrice Valli hanno scritto sui social. I due hanno dato vita ad una vera e propria Chicken Spa, asciugando le loro galline con un phon da oltre 500 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Beatrice Valli e Marco Fantini: “Faccio la spa alle mie galline”, è polemica

In questa notizia si parla di: galline - beatrice - valli - marco

Marco Fantini e Beatrice Valli creano la “spa per galline”: il video mentre le asciugano con un phon da 500 euro - Marco Fantini ha condiviso su Instagram il video di un'insolita attività fatta nel weekend con la moglie Beatrice Valli e le figlie.

Weekend in giardino per Marco Fantini e Beatrice Valli, ma con un tocco decisamente insolito. La coppia ha trasformato il prato di casa in una vera “chicken spa”, lavando e asciugando le loro galline con un phon professionale da 500 euro. Il video è diven Vai su Facebook

Marco Fantini e Beatrice Valli creano la spa per galline: il video mentre le asciugano con un phon da 500 euro; Noto influencer lava le galline e le asciuga con un phon da 500 euro: il video è virale; Beatrice Valli e Marco Fantini mostrano la nuova casa a un passo dai Ferragnez.

Beatrice Valli e Marco Fantini, è bufera: fanno il bagnetto alle galline nel giardino di casa - Curioso momento in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini con tanto di "orto metropolitano" arricchito dalla presenza delle galline. Da donnaglamour.it

La spa per galline realizzata da Marco Fantini e Beatrice Valli - Marco Fantini e Beatrice Valli hanno trasformato il giardino di casa in una “spa per galline”. Scrive novella2000.it