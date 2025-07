Nato nel 2004 dal geniale Pharell Williams e Nigo, Icecream presenta la sua prima linea womenswear. Il brand è una celebrazione dell’iconico stile y2K, e la collezione è pensata come un prolungamento della moda dei primi anni 2000. Ad indossare la prima collezione sarà BB Trickz, giovanissima rapper spagnola. Il tutto è una vera e propria celebrazione degli anni 2000, così come lo stesso brand è l’estensione del marchio Billionaire Boys Club, fondato nel 2003 sempre da Pharrell Williams e Nigo. Icecream lancia la sua prima collezione donna indossata da BB Trickz. La campagna di lancio ha come protagonista una prima collezione donna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - BB Trickz è la prima testimonial di Icecream, il brand di Pharrell