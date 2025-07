Basket serie B OraSì il derby come primo test

Sarà il derby con i Raggisolaris il primo impegno stagionale dell’OraSì. La preseason degli uomini di coach Auletta (foto) inizierà mercoledì 20 agosto al PalaCattani, in una gara che non darà molti spunti dal lato tecnico e tattico visto che entrambe le squadre saranno in piena preparazione fisica. Nonostante il caldo saranno di certo presenti molti tifosi per vedere i tanti volti nuovi in entrambi i roster: Ravenna ha confermato Dron e Brigato e Faenza soltanto Fragonara. I giallorossi debutteranno invece al PalaCosta sabato 30 agosto contro la Virtus Imola dove giocheranno anche i restanti quattro impegni settembrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

