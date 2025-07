Basket niente Europeo per DiVincenzo con l’Italia | Thompson al posto di Big Ragù

Brutta batosta per la Nazionale italiana di basket: Donte DiVincenzo non giocherĂ gli Europei 2025, in programma da fine agosto. La voce era iniziata a spargersi nelle prime ore del pomeriggio. Adesso è ufficiale. Il cestista dei Minnesota Timberwolves, recentemente naturalizzato italiano, ha dovuto rinunciare alla convocazione con l’Italia a causa di un problema fisico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Š Ildifforme.it - Basket, niente Europeo per DiVincenzo con l’Italia: Thompson al posto di “Big Ragù”

Basket, si complica l’operazione DiVincenzo in azzurro per gli Europei. Gli ultimi sviluppi - È corsa contro il tempo in casa Italbasket per rendere Donte DiVincenzo eleggibile in vista dei Campionati Europei 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre.

Basket: ufficiale, Donte DiVincenzo è cittadino italiano. Pozzecco può convocarlo per gli Europei - Gianmarco Pozzecco, stavolta, può davvero sorridere. Dopo un corteggiamento durato svariati anni, Donte DiVincenzo ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Basket, Donte DiVincenzo giocherà gli Europei con l’Italia? Corsa contro il tempo tra burocrazia e Wolves - Donte DiVincenzo ha acquisito la cittadinanza italiana e la nostra Nazionale di basket si rinforza con un elemento di spessore, capace di fare la differenza anche in NBA: il 28enne guardia dei Minnesota Timberwolves ha conquistato l’anello con i Milwaukee Bucks nel 2021 e si è sempre distinto per le sue doti da tiratore, dunque sarà un innesto di notevole caratura per il gruppo guidato dal CT Gianmarco Pozzecco.

DONTE DIVINCENZO SALTA EUROBASKET DiVincenzo infortunato, salta l'Europeo con l'Italia. Pozzecco conferma: "Sono molto dispiaciuto. Ora accoglieremo Darius Thompson" ? #Basket #Eurobasket #Italia Vai su Facebook

Alla fine Donte di Vincenzo non giocherà gli Europei di basket con l’Italia - Il cestista Donte di Vincenzo ha annunciato che non giocherà con l’Italia agli Europei di basket che inizieranno il 27 agosto. Scrive ilpost.it

Basket: DiVincenzo infortunato, agli Europei va Thompson - Donte DiVincenzo rinuncia agli Europei di basket del 2025 per un riacutizzarsi di un problema al piede. Secondo msn.com