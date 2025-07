Basket | Italia senza problemi con l’Austria è ai quarti degli Europei Under 18

L’Italia conquista senza nessun problema l’accesso ai quarti di finale degli Europei Under 18 2025. Alla Stark Arena di Belgrado è troppo grande la differenza tra gli azzurri e l’Austria, che finisce sotto un 101-57 che vale l’approdo tra le migliori otto. Cinque gli uomini in doppia cifra, con Matteo Accorsi top scorer a quota 19; doppia doppia per Diego Garavaglia (16 e 12 rimbalzi, l’MVP è lui con 31 di valutazione). Domani la Serbia, per quello che sarĂ un confronto a tasso ambientale decisamente piĂą caldo (anche se parliamo di un’arena da 20.000 posti, con tutti i pro e contro del caso soprattutto in manifestazioni under). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Italia senza problemi con l’Austria, è ai quarti degli Europei Under 18

Europei Under 18M - Sconfitta agevolmente l'Austria, Italia ai quarti di finale - Quarto successo consecutivo per la Nazionale Under 18 Maschile, che battendo oggi l’Austria 101- Riporta pianetabasket.com

Europeo Under 18M - L'Italia piega Israele e agli ottavi trova l'Austria - Vince ancora la Nazionale Under 18 Maschile al Campionato Europeo di categoria iniziato sabato scorso a Belgrado (Serbia). Scrive pianetabasket.com