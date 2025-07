Basket femminile | presentato il calendario della Serie A1 2025-2026

Quest’oggi è stato svelato il calendario di Serie A1 femminile 2025-2026, che per il secondo anno consecutivo, complice l’autoretrocessione (o riposizionamento, che dir si voglia) di Faenza in Serie A2, consta nuovamente di 11 squadre. Piuttosto nuova la calendarizzazione, nel senso che si comincia il 4 e 5 ottobre con l’Opening Day al PalaLeonessa di Brescia e, almeno per la regular season, si chiude il 7 marzo. Questo per un motivo semplice: lasciar spazio all’Italia, che disputerĂ il torneo Premondiale in sede da definire. Ci sarĂ un turno infrasettimanale, il 3 dicembre, mentre per quanto riguarda i playoff e i playout la chiusura sarĂ in ogni caso attestata al 26 aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: presentato il calendario della Serie A1 2025-2026

In questa notizia si parla di: serie - femminile - calendario - basket

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

LIVE Venezia-Schio 67-57, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer vince gara-3 e prova a riaprire la serie! Santucci e Cubaj protagoniste assolute - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Dopo una partita equilibrata per 35?, l’Umana prende il largo nei minuti decisivi e prova a riaprire la serie rimandando il verdetto per lo scudetto.

Ufficializzato il calendario della Serie A1 femminile 2025/26! Per l'Alama San Martino debutto all'Opening Day di Brescia (5-6 ottobre) contro Sassari, e una settimana dopo esordio casalingo con Schio. Presto un approfondimento su http://Lupebasket.it Vai su X

Ecco il girone della prossima serie B #femminile #lombarda 2025/26 di #pallacanestro in cui sarĂ impegnata la Pallacanestro Femminile Varese #basket #serieB #varese #varesesport Vai su Facebook

Ufficiali i calendari completi della regular season 2025/2026 di Serie A1 e Serie A2; Basket femminile: presentato il calendario della Serie A1 2025-2026; Calendario Serie A femminile, giornate e partite del campionato 2025-2026.

Il calendario della Serie A2 2025/2026: le new entry, i derby nei due gironi - Con l'ufficializzazione dei calendari per la stagione sportiva 2025/2026, è il momento di scrutare alcuni appuntamenti imperdibili. pianetabasket.com scrive

A1 Femminile 2025-26: ecco il calendario completo - Il Settore Agonistico FIP ha ufficializzato i calendari della regular season di Serie A1 per la regular season 2025/2026. Lo riporta basketinside.com