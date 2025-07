Basket | Darius Thompson si unirà all’Italia nella prossima settimana

7 agosto: una data da segnarsi sul calendario. Sarà questo, infatti, il giorno in cui Darius Thompson si unirà al gruppo dell’Italia che prenderà parte all’avvicinamento agli Europei che partono a fine agosto e che vedranno gli azzurri impegnati nel girone di Cipro. Il suo arrivo, com’è noto, è legato all’uscita di scena di Donte DiVincenzo per infortunio. Thompson, va ricordato, è italiano per matrimonio, contratto al tempo in cui giocava alla New Basket Brindisi, poco meno di cinque anni fa e direttamente a Palazzo Nervegna, in una delle zone più iconiche della città pugliese. L’iter per la cittadinanza lo ha concluso un anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Darius Thompson si unirà all’Italia nella prossima settimana

