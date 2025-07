Baseball il cammino per lo scudetto | i ragazzi di Betto superano Collecchio in rimonta L’Unipol vola ai quarti | c’è Grosseto Athletics fuori a testa alta a Parma

Unipol Fortitudo ai quarti. Athletics eliminati: ma è ugualmente nella storia. Servono 3 sfide alla Fortitudo per liberarsi del Collecchio e conquistarsi l’accesso ai quarti di finale dove sfideranno la Big Mat Grosseto. La serie con Collecchio non inizia nel migliore dei modi per i ragazzi di Fabio Betto sconfitti 2-1 in gara 1. I ducali segna 2 punti nel quarto attacco di fronte ad una Unipol che fatica in battuta, appena 2 valide in tutta la sfida, e riesce solo a ridurre il gap nell’ottavo inning, ma è troppo tardi per ribaltare il punteggio. La Fortitudo si rifĂ in gara 2. Sempre sul diamante di Collecchio i bolognesi si impongono 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

