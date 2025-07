Basciano attacca duramente Sophie Codegoni | ancora rabbia verso la ex ecco perché

La tensione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non accenna a diminuire. A distanza di tempo dalla fine della loro relazione e nonostante la presenza della piccola Céline Blue, nata due anni fa, i toni tra i due ex continuano a infiammarsi, soprattutto sui social. Al centro dello scontro, una vicenda giudiziaria complessa che ha visto l’influencer presentare denuncia per stalking nei confronti del deejay ligure. Mentre il procedimento è ancora in corso, Basciano ha deciso di rompere il silenzio e affidare a Instagram un lungo sfogo, carico di accuse e recriminazioni contro la ex compagna, sottolineando – ancora una volta – la sua posizione di innocenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Basciano attacca duramente Sophie Codegoni: ancora rabbia verso la ex, ecco perché

