Bartoli a Inter TV | Quest’anno vogliamo vincere! Vi dico i miei obiettivi personali

. Le parole dell’esperta calciatrice delle nerazzurre. La nuova stagione è cominciata e, dal ritiro di Riscone di Brunico, arrivano segnali positivi dall’ Inter Women. A parlare è la capitana Elisa Bartoli, difensore classe 1991 con grande esperienza in Serie A e in Nazionale, che ha condiviso le sue sensazioni ai canali ufficiali del club milanese. Secondo Bartoli, il ritiro sta proseguendo nel migliore dei modi: tanto entusiasmo, alta intensità e la volontà di iniziare il campionato con la giusta mentalità . Il gruppo è sostanzialmente lo stesso della passata stagione, ma con l’inserimento di alcuni volti nuovi che, fin dai primi allenamenti, si sono integrati nel lavoro collettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bartoli a Inter TV: «Quest’anno vogliamo vincere! Vi dico i miei obiettivi personali»

In questa notizia si parla di: inter - bartoli - quest - anno

#Bartoli: "Quest'anno vogliamo vincere. Obiettivi personali? La scorsa stagione..." Vai su X

Questa sera, 19 luglio, in Piazza della Repubblica A San Giovanni alla Vena, serata in ricordo di Massimo Bartoli. Prima la cena e poi dalle 21:45, con ingresso libero e gratuito, si alterneranno sul palco improvvisazioni musicali dal vivo, con artisti local Vai su Facebook

Women, Inter-Roma 3-0: gol di Polli e Bartoli, autorete di Troelsgaard; L’Inter Women batte la Roma ed è in Champions League; Milan e Inter a San Siro, che emozione anche con lo stadio vuoto....

Bartoli: "Quest'anno vogliamo vincere. Obiettivi personali? La scorsa stagione..." - Elisa Bartoli parla ai canali ufficiali dell'Inter in vista della stagione appena cominciata con la maglia nerazzurra. Da msn.com

Inter, Luis Henrique per risolvere un'urgenza che quest'anno sta ... - L'Inter quest'anno ha dimostrato di non avere un sostituto all'altezza e per questo motivo per la prossima finestra di calciomercato ha dato priorità all'acquisto di un suo vice, a quel Luis ... Lo riporta tuttomercatoweb.com