Bari vietati i tavolini Lo sfogo del proprietario di un locale | Persi 600mila euro

Tolti i tavolini da largo Adua e revocata l?autorizzazione per il parklet (già montato), Vito Dellino, proprietario del locale La Tana dei Lupi nell?Umbertino è su tutte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, vietati i tavolini. Lo sfogo del proprietario di un locale: «Persi 600mila euro»

