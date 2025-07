Bari operaio precipita dal ponteggio e muore | cantiere sotto sequestro

Sarebbe caduto da un ponteggio facendo un volo di almeno cinque metri, l’operaio che ha perso la vita in un cantiere a Modugno, nella provincia di Bari. Una tragica vicenda che si aggiunge alla lunga lista degli incidenti e dei decessi che si consumano sul luogo di lavoro. E in questo caso, a far spegnere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bari, operaio precipita dal ponteggio e muore: cantiere sotto sequestro

