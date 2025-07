Barella Inter, i Magpies pronti a investire fino a 80 milioni per il centrocampista italianoo: l’Inter fa muro, ma dalla Premier è attesa una maxi-offerta. Il calciomercato europeo potrebbe presto entrare nel vivo grazie a una potenziale maxi operazione tra Liverpool e Newcastle. I Reds, infatti, sono pronti a investire 150 milioni di euro per Alexander Isak, centravanti svedese classe 1999, individuato come erede ideale per l’attacco di Klopp (o del suo successore). Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, la cessione di Isak darebbe il via a una rivoluzione tecnica voluta dal tecnico dei Magpies, Eddie Howe, che ha richiesto un top player per ogni reparto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella Inter, il Newcastle punta il centrocampista italiano! Pronto l’assalto con la cessione di Isak